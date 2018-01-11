Путин заявил о готовности передать Украине военную технику из Крыма

Президент РФ Владимир Путин, заявил, что Россия готова передать Украине военную технику оставшуюся в аннексированном Крыму.

Так, он сообщил: «Пользуясь случаем, что называется, хочу сказать, мы готовы продолжить этот процесс: готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику».

По его словам, вся эта техника находится в плохом состоянии. Также, он добавил: «Что касается кораблей, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие приедут и их заберут. Мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу».

Глава РФ уточнил, что в Крыму имеется также значительный боезапас, но транспортировать его нельзя, а только утилизировать. При этом он сообщил о готовности пригласить украинских военных для участия в утилизации.