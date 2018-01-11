Путин заявил о необходимости обновления системы подготовки кадров

Президент России Владимир Путин заявил об этом в ходе общения со школьниками - авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее».

Глава РФ отметил, что система подготовки специалистов рабочих профессий, которая используется сегодня, абсолютно не востребована и не может применяться. Она нуждается в обновлении, чем на сегодняшний день занимается ряд министерств и ведомств, а также компаний.

Путин также отметил, что важна регулярность и равномерность в подготовке профессиональных кадров. Необходимо заниматься самоподготовкой и самообучением, чтобы всегда быть впереди. Такой метод должен стать нормой жизни для каждого человека, нужно отказаться от цели просто получить «корочку» и положить ее на полку. Совершенствование навыков гарантирует нахождение на пике своих возможностей, подчеркнул российский лидер.