Россия намерена игнорировать сессию ПАСЕ: названа причина

Российская делегация не поедет в январе на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Спикер Госдумы РФ Петр Толстой сообщил: «РФ не будет представлять свою делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы в январе в связи с тем, что существенное условие нашей там работы, а именно гарантии недискриминации прав национальных делегаций, не было внесено в регламент этой организации».

Он добавил, что данное решение будет в силе до тех пор, пока не будет изменен регламент работы организации. Кроме того, он добавил, что российская сторона намерена и далее добиваться изменений в работе ПАСЕ.