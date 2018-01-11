Россиянам намекают – пенсий не будет вообще

Стало известно о первых случаях отказа ПФР в назначении пенсии, об этом рассказал министр труда Максим Топилин – гражданам не хватило пенсионных баллов и стажа, в итоге вместо страховой они получат социальную, которая еще ниже и так небольшой пенсии в полтора раза. Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов в интервью Накануне.RU заявил, что не столько эти "бытовые" случаи вызывают опасения, сколько сама система, которая зависит от глобальных процессов: "Глупо думать, что сегодня пенсионная система – это акт доброй воли для будущих пенсионеров со стороны государства, на системе делаются деньги".

Вопрос: Пенсионный фонд России в 2017 году отказал нескольким россиянам в получении страховой пенсии по старости. "Первые ласточки" того, что станет системой, или это единичные случаи, исключение из правил, как Вы считаете?

Валентин Катасонов: Я не стал бы паниковать из-за нескольких бытовых случаев – это частность, но в целом пенсионная система еще заставит поволноваться. Если смотреть шире – на макроэкономическую ситуацию, то в связи с ней подобные выводы могут напрашиваться.

Вопрос: И какие это выводы?

Валентин Катасонов: Пенсионная система приказала долго жить, и тут даже не надо ссылаться на такие бытовые примеры. Посмотрите, что происходит в Америке. На Западе пенсионная система сложилась давно, и она была ориентирована на то, что пенсионные фонды являются финансовыми инструментами. Уже несколько лет после глобального финансового кризиса 2007-2009 годов процентные ставки по многим инструментам упали до нуля или даже приобрели отрицательное значение. Грубо говоря, пенсионные фонды перестали получать доходы. И в США уже целый ряд таких пенсионных фондов обанкротился. Как обстоит дело в Европе, я пока не знаю. Но в целом понятно, куда ветер дует.

Наша пенсионная система тоже на этом построена. Советская пенсионная система все-таки базировалась на каких-то расчетах: сколько людей работает, сколько на заслуженном отдыхе находится. Средства шли через бюджет, конечно. Я думаю, что в перспективе у нас или вообще не станет никакой пенсионной системы, или мы должны будем вернуться к той системе, которая была в Советском Союзе.

Вопрос: То есть отказывать в пенсии на основании того, что не хватило стажа и пенсионных баллов – это нормально для западной практики? У нас тоже много волокиты из-за "неправильных печатей" или из-за подтверждений – место работы могут не учитывать, если его уже не существует?

Валентин Катасонов: Да, даже когда 7-8 лет назад я получал пенсионную книжку, пришлось побегать, потому что некоторые записи требовали дополнительного подтверждения. Глупо думать, что сегодня пенсионная система – это акт доброй воли для будущих пенсионеров со стороны государства. На системе делаются деньги, надо это понимать. В этой модели общества все делается ради того, чтобы заработать, в том числе заработать и на пенсионерах. Это же большая тайна, какие финансовые инструменты приобретают пенсионные фонды, какие при этом откаты, какие взятки. В Советском Союзе все было гораздо проще, прозрачней, понятней.

Вопрос: Государство пытается все передать в частные руки – в том числе и пенсию?

Валентин Катасонов: Про частные пенсионные фонды я вообще не говорю, людей не спрашивают – их просто заставляют обслуживаться, делать взносы в частные пенсионные фонды, а потом такие фонды исчезают, банкротятся.

Взять тот же самый банк "Открытие" – выяснилось, что там якобы были частные пенсионные фонды акционеров банка, они буквально в последнюю секунду успели выскочить из акционерного капитала. Сегодня пенсионная система – азартная игра. Пенсионеры зависят от результата этой игры. Здесь, как в капле воды, отражается порочность всей модели нашего общества, нашей экономики.

Вопрос: То есть возможен вариант, когда пенсии вообще может не быть?

Валентин Катасонов: Да, если не вернуть прежнюю систему, пенсий не будет. Система должна быть радикально перестроена. "Заморозка" накоплений – из той же серии. Могут вообще компенсировать издержки банков за счет этих вкладов. Помните кипрский банковский кризис – там спасали банки с помощью клиентов, частично списывали издержки с депозитных счетов. Неважно, банк или пенсионные фонды, страховые общества – правила игры примерно одни и те же. То, что мы говорим про финансовые фонды, экстраполируйте на все другие финансовые институты.

Вопрос: Было время, когда и не было никакой пенсии, нас пытаются вернуть в прошлое?

Валентин Катасонов: Пенсия – достаточно новый институт, когда-то ее действительно не было, и могут вернуться времена, когда на государственном уровне ее не будет, как было после промышленной революции в Англии. Тогда банки, которые выросли, как грибы после дождя, пытаясь достать необходимые депозиты, уговаривали рабочих делать вклады, расписывая, как в будущем они превратятся в рантье, будут настоящими буржуа. Это был бизнес – это было выгодно банкам. Социальной гарантией это стало в СССР. Пенсия обеспечивала прожиточный минимум, сегодня это не так. А то, что пенсии может и не быть, есть живой пример – я разговаривал с приятелем из Болгарии, у них там пенсии не платят, хоть и живут они в Европейском Союзе. Сегодня это Болгария, а завтра могут более богатые страны попасть в этот разряд.

Вопрос: Что нам предлагают, какую альтернативу?

Валентин Катасонов: Раньше будущий пенсионер готовил себе пенсию в виде многочисленного потомства. Сегодня о том, что потомство будет выступать в таком качестве, никто даже не думает. Сейчас, пользуясь термином Джорджа Оруэлла, все надеются на какого-то "старшего брата", а что это за "старший брат" – никто его в глаза не видел, и такой ли он добренький? Может, он, наоборот, заманивает в мышеловку? Этим ребятам, которых я условно называю "большим братом", столько миллиардов "младших братьев" на Земле не надо. Поэтому в какой-то момент времени он может отключить систему. Никакой войны не надо, никаких лагерей смерти, все, на их взгляд, "лишние" и так вымрут.

https://www.nakanune.ru/articles/113596/