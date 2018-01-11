Россиянам нужно срочно избавляться от рублей: ученик Павла Глобы предрек экономический кризис в 2018 году

Астролог Влад Росс, являющийся учеником Павла Глобы, считает, что в 2018 году экономика РФ испытает серьезные трудности, что выльется в значительное ослабление рубля.

По мнению выпускника Московского Зороастрийского института Павла Глобы, наступивший год станет крайне непростым временем для мировой финансовой системы. Под ударом может оказаться американский доллар, который резко упадет по отношению к евро и швейцарскому франку. В еще более незавидном положении окажется российская валюта.

Астролог составил свой прогноз, основываясь на нумерологии и положение небесных тел. Нумерологические годы, заканчивающиеся на восьмерку, связаны с дестабилизацией экономической сферы. В 1998 в России случился дефолт, а в 2008 произошел мировой кризис экономики. Не станет исключением и 2018 год, отмечает Влад Росс. Страна может погрузиться в новый виток падения экономики, российская валюта «будет дышать на ладан», поэтому гражданам стоит от нее избавляться.

Другой экстрасенс, Кажетта Ахметжанова, не согласна с таким прогнозом. Она уверена в укреплении позиций российской экономики, открытии новых предприятий и росте благосостояния народа. Ясновидящая считает, что криптовалюты могут открыть новые возможности для РФ. По прогнозу Ахметжановой, биткоин в 2018 году будет продолжать расти в цене, что усилит его роль в мировой финансовой системе.