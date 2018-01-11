Российские корабли вооружат противоминными беспилотниками

Российские корабли-тральщики получат противоминные беспилотники отечественной разработки. Об этом сообщили в Главкомате ВМФ.

Газета «Известия» со ссылкой на источники в ВМФ сообщает, что испытания комплекса «Диамант» завершены. Первый комплект дронов вошел в состав противоминного оснащения тральщика «Александр Обухов» на Балтийском флоте.

Издание сообщает, что беспилотники позволят военным обезвреживать заграждения из мин с безопасной дистанции. Также они могут работать на расстоянии до десяти километров от корабля, обнаруживая и ликвидируя мины на глубине от дести до ста метров метров. Пластиковый корпус и тихий двигатель аппаратов обезопасит их от мин.