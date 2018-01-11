С сайта «Азова» были удалены фото с американскими гранатометами

Пресс-служба батальона «Азов» удалила фотографию бойцов с американскими гранатометами PSRL-1 со своего сайта.

На данный факт обратил внимание Арик Толер, который является исследователем BellingCat по вопросам Восточной Европы.

«С портала Azov. press утром был удален материал, показывающий бойцов с опознавательными знаками «Азова», которые применили гранатомет PSRL-1. Скорее всего, даже с высокой вероятностью, американские гранатометы хранятся сейчас в арсенале, но летом они были у «Азова», — сообщил он.