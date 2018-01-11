Саакашвили отказался от акций протеста против президента Украины

Ставшие уже традиционными воскресные марши сторонников Михаила Саакашвили, которые призывают к импичменту президента Украины Петра Порошенко, не будут проводиться в ближайшие недели.Об этом сообщает пресс-секретарь бывшего губернатора Одесской области и третьего президента Грузии Татьяна Баграновская.Господин Саакашвили по-прежнему намерен провести серьезные переговоры между представителями оппозиционных сил и скоординировать дальнейший действия. В то же время активисты, поддерживающие политическую партию “Движение новых сил”, не будут сворачивать палаточный городок у стен Верховной Рады Украины.