Школьницу, самостоятельно летевшую работать моделью в Японии, сняли с рейса в Хабаровске

Транспортные полицейские в аэропорту Хабаровска задержали 14-летнюю жительницу Хакасии, летевшую без родителей в Японию для работы в модельном агентстве. Об этом сообщило Управление на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу, пишет РИА «Новости».

В сообщении говорится, что инспекторы по делам несовершеннолетних Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте получили информацию о том, что в аэропорту Хабаровска находится несовершеннолетняя девушка, прибывшая из Республики Хакасия, и пытается сесть на самолёт, вылетающий в Японию.

Транспортным полицейским несовершеннолетняя объяснила, что собирается работать в японском модельном агентстве.

Путешественница самостоятельно вылетела из Абакана в Красноярск, затем в Хабаровск, откуда собиралась вылететь в Токио. Никаких разрешительных документов от родителей она не имела, но сказала, что её бизнесмены-родители одобрительно относятся к её самостоятельным путешествиям. Слова подростка подтвердили и сами родители в телефонном разговоре.

Несовершеннолетнюю пассажирку временно разместили в городском центре оказания помощи семье и детям, откуда её затем забрали родители.

Информацию о самостоятельном путешествии несовершеннолетней направили в соответствующие органы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Хакасии.

В отделе по делам несовершеннолетних Хабаровского линейного управления МВД сказали, что они часто сталкиваются с безответственным отношением родителей к своим детям. Родители считают, что ребёнок в возрасте 14 или 15 лет вполне взрослый и может самостоятельно принимать решения.

И добавили, что только за два последних года транспортная полиция вернула в семьи детей из Сахалинской, Амурской, Еврейской автономной областей и Республики Беларусь.

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