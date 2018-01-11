СМИ: Рубль будет укрепляться до марта

Рубль продолжит укреплять свои позиции в связи с ростом цен на нефть. Тенденция сохранится до марта.

Газета «Известия» со ссылкой на директора центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталью Шилову сообщает, что мощную поддержку рублю также будет давать календарный фактор первого квартала, когда импорт традиционно низок. По ее словам, в первом квартале года курс доллара будет колебаться в районе 56–58 рублей.

Специалист отдела операций на денежном рынке казначейства банка «Возрождение» Михаил Берулав заявил изданию о высокой вероятности того, что первом квартале ЦБ РФ не станет снижать ключевую ставку, что также может позитивно повлиять на курс российской валюты. Он отметил, что в совокупности с другими факторами это станет хорошим фундаментом для дальнейшего роста рубля.