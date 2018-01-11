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Специалисты назвали самые безопасные автомобили 2017 года
Добавлено: 11 янв 2018 в 05:28, Категория: Общество
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 11 янв 2018 в 05:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f
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