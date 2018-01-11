Таких еще не было: В Украине родился малыш с гигантским весом

В Запорожье 40-летняя Наталья Дядько родила мальчика-богатыря весом более 7 кг и ростом 68 см.

Данный ребенок стал восьмым у супругов. Семья воспитывает 7 дочерей. Главный врач Запорожского областного перинатального центра Александр Кирилюк сообщает: «В нашем центре таких гигантов не было. Возможно это мальчик крупнейший в стране, но я как-то не отслеживал. Роды прошли нормально, только из-за размеров ребенка пришлось делать кесарево. Мама и младенец-рекордсмен уже осваиваются дома, чувствуют себя хорошо. Кстати, и младшую дочь Наталья рожала у нас. Девочка была тоже со значительным весом — около 6,5 килограммов».

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