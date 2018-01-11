Только остатки техники и одежды: В Песках подорвалась БРДМ ВСУ

В Песках Донецкой области на одной из мин подорвалась украинская БРДМ, в результате чего погибли двое военных.

СМИ отмечают: «Разбитый металл, вывернуто колесо, разбросаны остатки техники и одежды — такого взрыва не выдержала бы ни одна броня». Отмечается, что техника преодолевала реку, при этом подрыв был настолько мощным, что части бронированной техники разбросало более чем на 200 метров.

Сообщается, что после подрыва БРДМ перевернулась и упала в воду. В результате взрыва погибли двое украинских военных: Геннадий Вегера, 1980 года рождения из Хмельницкой области и Виктор Сухин, 1979 года рождения из Кировоградской области.

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