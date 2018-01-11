Толстой: пользователи соцсетей будут маркировать репосты новостей из СМИ-иноагентов

Требование об указании, что СМИ является иноагентом, будет распространяться и на пользователей соцсетей, которые размещают информацию подобных изданий, заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, передаёт РИА «Новости».

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«Очень бурную реакцию вызвало сегодня известие о том, что требование об указании, что СМИ является иностранным агентом, будет распространяться и на пользователей соцсетей. Хочу пояснить: да, эта норма действительно содержится в тексте законопроекта, который завтра мы будем рассматривать в первом чтении», — заявил Толстой журналистам.

Как отметил заместитель председателя нижней палаты, при публикации подобной информации, в том числе и в социальных сетях, будет рациональным информировать читателей о том, что они распространяют сведения, которые могут быть направлены против интересов своей страны.

Толстой также заявил, что признание СМИ иноагентами означает получение ими финансирования из-за рубежа, что предполагает действия в интересах других государств.

«Так что при распространении подобной информации любым способом, включая социальные сети, будет справедливо информировать своих читателей о том, что вы распространяете информацию, которая может быть направлена против интересов своей страны», — пояснил вице-спикер.

Парламентарий также указал, что рассматриваемый законопроект является только уточнением уже принятого осенью 2017 года закона о СМИ-иноагентах, который является зеркальной мерой на соответствующий закон, действующий в США.

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