Трамп сообщил о запуске завода по производству Toyota и Mazda

Toyota и Mazda планируют построить завод полного цикла в Хантсвилле (штат Алабама). Об этом сообщает телеканал CNBC. Запуск конвейера намечен на 2021–2022 годы.

«С этим заявлением наш мир неожиданно меняется. Это сделает Алабаму лидером отрасли производства автомобилей следующего поколения, «— заявил мэр Хантсвилла Томми Баттл.

Новостью о строительстве завода поделился в своем «твиттере» и президент страны Дональд Трамп. Он отметил, что инвестиции в проект превысят $ 1,5 млрд.

«Прекрасные новости: Toyota и Mazda анонсировали создание 4 тыс. рабочих мест и внесение инвестиций в размере $ 1,6 млрд в Алабаму, что поможет дальнейшему росту нашей экономики,» — написал Трамп.