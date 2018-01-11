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Трамп: США могут вернуться к Парижской климатической сделке


Добавлено: 11 янв 2018 в 12:09, Категория: Украина
Трамп: США могут вернуться к Парижской климатической сделке

Президент США Дональд Трамп заявил, что условия Парижского климатического соглашения несправедливы по отношению к США, но если бы удалось достичь лучшего соглашения, Вашингтон мог бы к ней вернуться.

Так, он отметил: «Парижская климатическая сделка… была очень несправедлива по отношению к США. Нам было очень сложно заниматься бизнесом. Это отняло много наших ценных активов».

Трамп добавил, что соглашение плохо влияло на конкурентоспособность США. По его словам, он не имел проблем с тем, чтобы согласиться на климатическое соглашение, но Парижская сделка была «плохой сделкой». Также, Трамп отметил, что «мы могли бы, вероятно, вернуться обратно. Мы хотим иметь чистую воду, чистый воздух, но мы также хотим иметь конкурентоспособный бизнес».



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Добавлено: 11 янв 2018 в 12:09, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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