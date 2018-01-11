Участвовать не будем до принятия наших условий: Россия отказала Совету Европы

Россия настаивает на своей позиции и не согласна идти на уступки.

Российская Федерация не намерена отправлять свою делегацию для участия в январской сессии ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы).

Такую информацию огласил вице-спикер Государственной думы Пётр Толстой.

Данное решение принято из-за невыполнения требований Москвы о внесение в регламент европейской организации поправок о защите прав национальных делегаций от дискриминации.

В конце июня прошлого года глава МИД России Сергей Лавров уведомил Турбьерна Ягланда, генсека Совета Европы, о том, что Российская Федерация замораживает уплату взносов за 2017 год до момента восстановления полномочий делегации РФ в ПАСЕ, сообщает ТАСС.

Российская делегация лишена права голоса в ПАСЕ и исключена из руководящих структур организации в апреле 2014 года после присоединения Крымского полуострова к РФ.