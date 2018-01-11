Украинцы ждут поезда в яме: люди разобрали платформу на металл (ФОТО)

Жители Днепропетровской области опубликовали фотографии, на которых показано, как пассажиры стоят в дыре, образовавшейся из-за обвала части железнодорожной платформы, на станции Дачная. Это произошло в результате того, что неизвестные частично разобрали платформу на металл.

«Hyperloop — первый этап внедрения технологии в Украине… транспортная революция!» — пошутил украинец, обнародовавший фото.

Региональный филиал «Приднепровская железная дорога» ПАО Укрзализниця подтвердил проблемы и обещал полностью отремонтировать пассажирскую платформу 1143 км (пл. Дачная), находящуюся на направлении Запорожье-Мелитополь, сообщили в ЦТС.

По данным железнодородников платформа была повреждена вследствие незаконных действий «охотников за металлом» — вандалы сломали часть уголка, который удерживает бетонные плиты.

Позже 3 плиты упали на землю.

Приднепровской ж/д предпринимаются меры по восстановлению платформы. Разработана и задействована схема посадки-высадки пассажиров с пригородных электричек, предусматривающая смещение места остановки первого вагона и посадку-высадку пассажиров на неповрежденную часть платформы. Сообщается, что ежедневно здесь останавливается 8 пар пригородных поездов.