Украинские звезды проводят аукцион, чтобы помочь тяжело больному волонтеру из Бахмута

В прифронтовом Бахмуте (Донецкая область) пройдет онлайн-аукцион для сбора средств на лечение волонтера Валерия Белевича, который возглавлял общественную организацию «Бахмут Украинский». Об этом DonPress сообщили организаторы аукциона.

В нем примут участие звезды украинского шоубизнеса, писатели и художники, волонтеры из разных регионов Украины. Все они объединились, чтобы помочь патриоту преодолеть тяжелое заболевание.

Аукцион стартует завтра, 12 января, на странице «Помощь волонтеру Валерию Бєлєвичу» в