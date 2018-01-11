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В ЕС пояснили, почему Брюссель не стал выделять Украине 600 миллионов евро


Добавлено: 11 янв 2018 в 06:22, Категория: Новости на сегодня
В ЕС пояснили, почему Брюссель не стал выделять Украине 600 миллионов евро

Глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли объяснил, почему объединение отказалось выделять Украине 600 миллионов евро. Об этом он рассказал в эфире украинской радиостанции.

Представитель ЕС заявил, что предоставление финансовой помощи стало невозможным из-за того, что украинские власти не смогли выполнить четыре условия из 21, которые выдвинули в Евросоюзе. Он отметил, что сейчас в объединении обсуждают возможность выделения Киеву новой макрофинансовой помощи.

Мингарелли отметил, что в ноябре во время саммита Восточного партнерства украинский президент Петр Порошенко лично обратился к президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру с вопросом о предоставлении Украине новой макрофинансовой помощи. По его словам, Юнкер поручил своим службам провести оценку объема помощи и возможности ее предоставления.



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Добавлено: 11 янв 2018 в 06:22, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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