В ЕС пояснили, почему Брюссель не стал выделять Украине 600 миллионов евро

Глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли объяснил, почему объединение отказалось выделять Украине 600 миллионов евро. Об этом он рассказал в эфире украинской радиостанции.

Представитель ЕС заявил, что предоставление финансовой помощи стало невозможным из-за того, что украинские власти не смогли выполнить четыре условия из 21, которые выдвинули в Евросоюзе. Он отметил, что сейчас в объединении обсуждают возможность выделения Киеву новой макрофинансовой помощи.

Мингарелли отметил, что в ноябре во время саммита Восточного партнерства украинский президент Петр Порошенко лично обратился к президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру с вопросом о предоставлении Украине новой макрофинансовой помощи. По его словам, Юнкер поручил своим службам провести оценку объема помощи и возможности ее предоставления.