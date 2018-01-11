В Горловке и Донецке из-за обстрелов ранены мирные жители

В результате ночного обстрела в оккупированном селе Спартак под Донецком и поселке Доломитном под Оккупированной Горловкой ранены двое мирных жителей.

Руководитель представительства «ДНР» в СЦКК Руслан Якубов сообщил: «В селе Спартак к северу от Донецка в результате применения миномета 82 мм ранен мирный житель».

«И.о. городского главы» Горловки Иван Приходько сообщил о том, что в результате утреннего обстрела поселка Доломитное ранена женщина. В настоящее время обстрел продолжается, зафиксировано повреждение жилого дома.