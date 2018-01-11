В Киеве скорая влетела в автомобиль: пять пострадавших

В Киеве на проспекте Глушкова автомобиль скорой помощи протаранил легковое авто, в результате чего 5 человек получили травмы.

Сообщество dtp.kiev.ua. сообщает: «ДТП в Киеве на Глушкова: 5 пострадавших. Скорая одной из частных фирм, перевозя ребенка, протаранила попутный Шевроле, который решил хитро развернуться в дырке отбойника».

В результате аварии пострадали все 5 человек экипажа скорой, в то же время ребенка пересадили в другой автомобиль.

По информации, удар пришелся в левый борт авто.

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