В Литве пройдут учения американской бомбардировочной авиации

В Литве на полигоне в Казлу-Руде недалеко от Каунаса в ближайшие дни пройдут совместные учения ВВС Литвы и США. Как сообщило американское посольство в республике, в ходе этих манёвров будут тренироваться бомбардировщики Соединённых Штатов. Читайте по теме
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По данным агентства BNS, в учениях примут участие самолёты из подразделения ВВС США, дислоцированного в Северной Дакоте. Американские дипломаты пояснили: учения «призваны повысить уровень взаимодействия ВВС США и Литвы».
«Совместные учения с такими союзниками, как Литва, укрепляют долгосрочные стратегические отношения, которые необходимы для решения мировых вызовов, а также демонстрируют твёрдое обязательство США в обеспечении безопасности Балтийского региона», — цитирует агентство BNS сообщение американского посольства
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