В Литве пройдут учения американской бомбардировочной авиации

В Литве на полигоне в Казлу-Руде недалеко от Каунаса в ближайшие дни пройдут совместные учения ВВС Литвы и США. Как сообщило американское посольство в республике, в ходе этих манёвров будут тренироваться бомбардировщики Соединённых Штатов. Читайте по теме

В Минобороны рассказали подробности сближения F-15 и Су-30 над Балтикой

По данным агентства BNS, в учениях примут участие самолёты из подразделения ВВС США, дислоцированного в Северной Дакоте. Американские дипломаты пояснили: учения «призваны повысить уровень взаимодействия ВВС США и Литвы».

«Совместные учения с такими союзниками, как Литва, укрепляют долгосрочные стратегические отношения, которые необходимы для решения мировых вызовов, а также демонстрируют твёрдое обязательство США в обеспечении безопасности Балтийского региона», — цитирует агентство BNS сообщение американского посольства

День 11 января в истории

Чем государство может помочь волонтёрам в их Год

В городах-участниках ЧМ-2018 откроют временные приюты для бродячих собак