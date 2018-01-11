В Минстрое пересмотрят программу льготной ипотеки в случае снижения ставок

Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень заявил, что ведомство готово пересмотреть программу льготной ипотеки, если ставки снизятся до 6%.

Об этом глава министерства сообщил в интервью телеканалу «Россия 24». Мень отметил, что пересмотр может быть инициирован, если ставки снизятся еще до окончания программы. Тогда Минстрой составит доклад, который направит правительству РФ и президенту.

Министр добавил, что на данный момент ставка по ипотеке составляет чуть меньше 10%. Он не исключил снижения ставки до 6% по завершению программы льготной ипотеки. Право воспользоваться программой может получить семья, у которого с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится два или три ребенка. Программа реализуется в рамках мер по поддержанию российских семей, предложенных главой РФ Владимиром Путиным в декабре прошлого года.