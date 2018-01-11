В Пятигорске для крещенских купаний оборудуют одну купель

Для граждан Пятигорска на Крещение будет оборудована купель на Новопятигорском озере. Об этом сообщила городская администрация.

Для желающих окунуться в воду на Крещение оборудуют специальную зону с перилами, временным настилом и местами обогрева. Во время крещенских купаний на Новопятигорском озере будут в усиленном режиме нести службу спасатели, а также дежурить медицинские бригады, полиция и казаки.

Всех желающих приглашают в ночь на 19 января на крещенские купания в район центрального пирса. Медики советуют перед купанием проконсультироваться с врачом, не употреблять спиртных напитков и окунаться в воду разогретыми.