В Росстате озвучили уровень инфляции за новогодние праздники

С 1 по 9 января инфляция в России составила 0,2%, отмечается в размещённых в четверг на сайте Росстата сведениях.

В отчёте ведомства отмечается, что за первую неделю января куриные яйца показали рост на 0,6%, сахар-песок и пшено подорожали 0,3% и 0,2% соответственно.

При этом стоимость гречневой крупы снизилась на 0,5%, а свинины, вермишели и карамели — на 0,1-0,2%.

Плодоовощная продукция в среднем стала дороже на 1,7%. Среди отдельных наименований лидерами роста стали картофель, белокочанная капуста, лук, морковь, томаты и огурцы — по ним увеличение стоимости произошло примерно на 2,4-3,7%.

Проезд в метро повысился на 1,7%, а в городском наземном транспорте — на 1,2%.

10 января «Парламентская газета» писала, что Росстат озвучил итоговый показатель инфляции в России в 2017 году на уровне 2,5%.

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