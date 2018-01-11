В рядах боевиков «ДНР» нехватка кадров достигла 70%

На сегодняшний день нехватка личного состава в «армии» «ДНР» составляет от 40% до 70% в некоторых частях, и продолжает увеличиваться

В группе «Информационное сопротивление» сообщают: «Например, некомплект в „9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты“ в октябре составил около 45%. Аналогичная ситуация сложилась и в „100-й отдельной мотострелковой бригаде“, где в отдельных подразделениях укомплектованность составляет от 30 до 70%».

Кроме того, некоторые «подразделения» существуют только на бумаге, так как в них отсутствует почти 95, а то и 100% личного состава. В «ИС» добавили: «Проведенная осенью 2017 года штабом 8-й общевойсковой армии ВС РФ инспекция выявила данные махинации с отчетностью о степени укомплектованности частей и подразделений, что повлекло за собой жесткие дисциплинарные меры в отношении ряда командиров и начальников „1 АК ДНР“. Однако, на данный момент ситуация не изменилась».

Также, отмечается низкий уровень боевой подготовки боевиков. Эксперты добавили: «Обучения часто проводятся „на бумаге“. В подразделениях отсутствует „курс молодого бойца“, оружие не пристреляно: как правило, новобранцам командиры говорят — оружие пристриляете на боевых позициях».

Кроме того, сообщается, что в сентябре 2017 года новобранцы в 11-м полку были направлены на боевое дежурство с непристреляными автоматами, не имея опыта обращения с ними.