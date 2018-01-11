В Самаре прошло заседание президиума совета регионального отделения ДОСААФ

Под руководством председателя регионального отделения ДОСААФ Самарской области Сергея Ермохина состоялись заседание президиума совета регионального отделения и совещание руководителей образовательных учреждений и других организаций Самарской оборонной организации с участием работников аппарата регионального отделения.

На заседании президиума совета регионального отделения ДОСААФ рассматривались важные вопросы деятельности областного оборонного общества. В их числе были утверждение консолидированного бюджета и бюджета аппарата регионального отделения, перераспределение плана подготовки специалистов для Вооруженных сил, списание автомобильной техники и ряд других.

Член президиума совета регионального отделения ДОСААФ, консультант департамента по вопросам общественной безопасности правительства Самарской области Андрей Медников довел до участников совещания ход выполнения мероприятий по поддержке деятельности областной оборонной организации в соответствии с планом, утвержденным региональным правительством в ноябре 2017 года.

Речь шла об увеличении финансовой поддержки уставной деятельности регионального отделения, создании на базе учреждений ДОСААФ зональных центров военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе и предстоящем заседании областного правительства, на котором будут рассмотрены проблемные вопросы выполнения плана поддержки деятельности регионального отделения ДОСААФ.