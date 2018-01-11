В сеть выложили видео, на котором запечатлен российский рядовой Семен Мережников и горящая военная техника на заднем плане.

Отмечается, что солдат, пытаясь разогреть консервы на костре, случайно уничтожил БТР-82 и военную амуницию на сумму более 28 миллионов рублей. Данный инцидент произошел еще в мае 2017 года, но видео было выложено в сеть только сейчас.

Сгоревший БТР-82 на время учебных занятий был покрыт маскировочной сетью, брезентом и сухой травой. Все это вспыхнуло от разведенного военнослужащим костра. В результате пожара был нанесен ущерб на сумму более 28 миллионов рублей.

Отмечается, что астраханский гарнизонный военный суд назначил солдату Мережникову наказание в виде шести месяцев службы в дисциплинарной воинской части.

Embedded video for В сеть выложили видео, как солдат РФ сжег БТР, разогревая консервы

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