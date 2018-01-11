В СНБО сделали заявление по выпуску криптовалюты в Украине

НБУ рассматривает вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты.

Так, пресс-служба СНБО Украины сообщила, что на заседании Национального координационного центра кибербезопасности был рассмотрен комплекс проблем, связанных с неконтролируемым оборотом криптовалют на территории Украины.

Так, глава СНБО Александр Турчинова отметил, что дальнейшее отстранение государства от этого вопроса и правовой вакуум на рынке криптовалют из-за отсутствия законодательной и нормативной базы «создает угрозы для экономики и безопасности государства». Турчинов подчеркнул: «Учитывая быстрое развитие криптовалют в мире, этот вопрос не может оставаться без внимания со стороны государства».