В США обсудит влияние криптовалюты биткоина на экономику

Сенат США проведет переговоры с Нацбанком по поводу ситуации с курсом биткоина в конце февраля. Об этом сообщает Reuters. Чиновники обеспокоены нестабильностью криптовалюты и неспособностью регулировать его курс.

На зседании выслушает показания председателя комиссии по торговле товарными фьючерсами Кристофера Джанкарло и председателя комиссии по ценным бумагам и биржам Джея Клейтона. Представители государственных органов оценят влияние биткоина на торговлю и биржи страны.

Нестабильность цифровой монеты отрицательно сказывается на экономике США. Из-за неуправляемости биткоина центральные банки и финансисты с Уолл-стрит теряют влияние на экономику страны.