В Украину прибудет с визитом новый глава ОБСЕ

Действующий глава ОБСЕ министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано заявил, что посетит Украину и Россию, чтобы «активизировать» усилия по прекращению конфликта на востоке Украины в рамках новой роли Рима в качестве председателя ОБСЕ.

Так, он отметил: «Мы считаем, что важно активизировать переговоры, чтобы положить конец конфликту». При этом он объявил о своей поездке в Украину и Россию 30 января-1 февраля. Также, он назвал одним из немногих позитивных сигналов обмен пленными в декабре, однако отметил, что сделать предстоит еще немало в гуманитарной сфере.