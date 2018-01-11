В зоне АТО пограничники обнаружили в автомобиле списки боевиков и символику «ДНР».

В ГПСУ сообщили: «В ходе углубленного осмотра в багажнике найдена символика так называемой „ДНР“, номерной жетон батальона „Восток“, пять патронов „Флобера“ и список „военнослужащих ДНР“ с размерами одежды, позывными и антропометрическими данными. Стоит сказать, что жетон „Востока“ находился в коробке с кремом».

Женщина, направлявшаяся из Макеевки сообщила, что вещи ей, якобы, не принадлежат, так как некоторое время тому назад она купила этот автомобиль Chery, и найденные предметы с тех пор находились в транспортном средстве.

Пограничники добавили: «По данному факту немедленно проинформирована Служба безопасности Украины, Национальная полиция и штаб АТО». На данный момент проводится проверка.

Embedded video for В зоне АТО пограничники обнаружили в авто списки боевиков и символику «ДНР»

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