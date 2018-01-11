Владимир Гройсман сделал неожиданное заявление о своем политическом будущем

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не собирается отказываться от своей текущей должности на протяжении трех лет. Об этом стало известно после сегодняшнего заседания Кабинета Министров.Говоря о медицинской реформе и повышении зарплат для сотрудников здравоохранительной сферы, премьер оговорился, что будет возглавлятьправительство до 2020 года включительно.Добавим, по мнению ряда политических экспертов господин Гройсман может принять участие в следующих президентских выборах в Украине (2019 год). Однако не самый высокий рейтинг (согласно социологии) может удержать Владимира Гройсмана от участия в президентской гонке.