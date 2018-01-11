Vodafone не восстановит связь, если повреждение на территории ОРДЛО

Компания «Vodafone-Украина» не сможет восстановить мобильную связь на территории ОРДЛО в том случае, если кабель оборван на оккупированной территории.

Пресс-служба компании отмечает, что в сейчас компания владеет только информацией о том, что повреждение волоконно-оптической линии случилось в зоне АТО.

В компании добавили: «Подрядчики выясняют возможность физического доступа к месту повреждения для проведения ремонтных работ. Если повреждения — на неподконтрольной территории, доступа туда у нас вообще нет».

При этом оператор сообщил, что на сегодняшний день более трети оборудования Vodafone в зоне АТО находится в нерабочем состоянии.