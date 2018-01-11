WADA назвало хакеров Fancy Bears "преступниками"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв - РИА Новости, Тарас Барабаш. Хакерская группа Fancy Bears, опубликовавшая расследование, в котором говорится, что целями доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена могло быть отстранение сборной России от Олимпийских игр, является преступной организацией, которая пытается подорвать работу WADA и его партнеров, заявили РИА Новости в пресс-службе организации.

"Как известно, Fancy Bears – преступная организация, которая стремится подорвать работу WADA и его партнеров. Все, что они опубликовали, устарело", - заявил РИА Новости представитель пресс-службы WADA.

Группа Fancy Bears в среду выложила подтверждающие документы и переписку высшего руководства Международного олимпийского комитета (МОК) и WADA, в которых говорится, что целью комиссии Макларена было отстранение россиян от участия в Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане, дискредитация МОК и всего олимпийского движения, а также борьба за власть и деньги в мировом спорте.

Ситуация с допуском российских спортсменов на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2018 года Пхенчхане