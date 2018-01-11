За сутки ситуация в зоне АТО обострилась. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Российско-оккупационные войска продолжают нарушать перемирие и увеличили количество и интенсивность вооруженных провокаций, в том числе с вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии соприкосновения», - сказано в сообщении.

Всего зафиксировано 7 обстрелов со стороны боевиков по позициям ВСУ.

«Во время выполнения боевых задач погибли трое украинских воинов, еще трое получили ранения, а один — получил боевую травму», — добавили в штабе.

На Луганском направлении НВФ обстреляли из минометов различных калибров укрепления сил АТО вблизи Троицкого, в районе Светлодарской дуги, а также на подступах к Луганскому и Новолуганска.

«Несмотря на то, что в последнем случае обстрелы захватчиков имели прицельный характер и несли непосредственную угрозу жизни и здоровью украинских воинов, наши защитники были вынуждены подавить огневую активность оккупантов с вооружения, запрещенного минскими договоренностями», — сообщили в штабе АТО.

На Донецком направлении боевики нарушали договоренности о прекращении огня из автоматических станковых гранатометов возле Верхнеторецка и шахты Бутовка.