На Западе в умеренных кругах обсуждают сценарии признания полуострова Крым частью России. Так заявил Георгий Мурадов, вице-премьер правительства республики при президенте.

«Сценарий о снятии с политической повестки крымской темы и признании полуострова российским уже обсуждается более умеренными кругами на Западе», — заявил вице-премьер крымского правительства.

Вместе с тем Георгий Мурадов отметил, что Крыму особого международного признания не требуется, ведь республика не является независимым государством, она входит в состав Российской Федерации.

Противники воссоединения Крыма с Москвой, как подчеркнул Мурадов, не ставят вопроса по «активным действиям против суверенитета, а также территориальной целостности России».

Запад не собирается идти с войной на Россию. По крайней мере, из-за полуострова. Всю украинскую истерику по поводу Крыма США и ЕС используют для расшатывания ситуации в государстве по сценарию развала СССР, предположил чиновник.