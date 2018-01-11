Звезда фильмов для взрослых устроила топлесс-фотосессию в метро

Актриса Аса Акира, прославившаяся благодаря своим многочисленным ролям в порнофильмах, устроила топлесс-фотосессию прямо в общественном транспорте. Счастливые очевидцы в метро лицезрели бюст популярной актрисы.В поддержку флешмоба под названием No pants Subway Day (день метро без штанов), проходящем в Нью-Йорке, Аса Акира согласилась публично обнажиться, продемонстрировав свои прелести случайным незнакомцам в вагоне метро. Отметим, что пассажиры также стали участниками фотосессии, позируя рядом со знаменитой порноактрисой. Напомним, что в рамках данного флешмоба все люди, пользующиеся услугами метрополитена, должны находиться в вагонах без штанов, или юбок.Отличительной особенностью данного события является условие, при котором все люди, участвующие во флешбмобе, должны вести себя совершенно естественно, не подавая признаков того, что все люди в метрополитене раздеты ниже пояса.