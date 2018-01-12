Афганистан передал России план по переговорам между Кабулом и талибами

Власти Афганистана передали России проект запуска переговоров между «Талибаном» (террористическая организация, запрещена в РФ) и Кабулом. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

Кабулова рассказал «Известиям», в дорожной карте есть положительные пункты. Он отметил важность того, чтобы документ устраивал и Кабул, и Талибан.

При этом дипломат отметил, что к документу есть ряд вопросов. Кабулов подчеркнул, что российская сторона выскажет свою позицию по данному вопросу 1 февраля, на встрече высокопоставленных персон в Афганистане. Он также заявил, что Москва готова предоставить для переговоров «московскую площадку».

В середине декабря на большой пресс-конференции российский лидер Владимир Путин заявил, что в Москве внимательно следят за ситуацией в Афганистане, где радикалы захватывают все больше территорий, граничащих с бывшими советскими республиками. Президент РФ отметил, что Кабул остро нуждается в поддержке международного сообщества, особенно в борьбе с наркотрафиком и террористической угрозой.