Активистка Femen напала на президента Чехии

Активистка Femen воспрепятствовала действующему президенту Милошу Земану голосовать на выборах президента Чехии.

Видеозапись с места событий публикует онлайн-издание Aktualne.cz.

Девушка, находившаяся на избирательном участке, заметив подошедшего к столу избирательной комиссии Земана, сняла с себя куртку и выкрикивая на английском языке нецензурные слова в адрес главы чешского государства, пыталась толкнуть его в спину. После этого политик второпях покинул избирательный участок.

Как сообщили местные СМИ со ссылкой на сайт движения Femen, нападение совершила одна из его участниц. В настоящее время местная полиция занимается расследованием инцидента.