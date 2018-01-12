Американцы испугались успехов Китая в космосе

Китай пытается бросить вызов США в борьбе за космос. Об этом зашла речь на заседании комитета палаты представителей США по вооруженным силам.

Эксперты и конгрессмены отметили, что производство спутников в Китае «растет с угрожающей скоростью».

Китай демонстрирует успехи в области создания спутников, опираясь на собственные технологии. Запрет на поставки в страну американской высокотехнологичной продукции космического назначения не мешает этому процессу.

Конгрессмен Элис Стефаник отметила, что сейчас нельзя говорить о том, что технологическое доминирование Китая является предрешенным.