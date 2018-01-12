Американский посол в Голландии опозорился на весь мир

Бесславно начался дипломатический путь американского посла в одной из европейских стран. Как пишет Российская газета, с позора свою карьеру начал Питер Хукстра, совсем недавно назначенный представителем Соединенных Штатов Америки в Нидерландах.

В Вашингтоне Хукстра прошел все уровни проверок, но в Голландии стало понятно, что высокому статусу дипломата этот человек, мягко выражаясь, не соответствует.

Свою первую пресс-конференцию он с треском провалил, и причиной тому стали его собственные промахи. Будучи претендентом на этот пост, в США Хукстра сделал несколько громких заявления в отношении государства, куда предполагал отбыть представителем своей страны.

Так, он заявил о неких «запретных зонах», которые имеются в Голландии, а также о том, что в Нидерландах политиков сжигают. На родине дипломата, где публика отвыкла от уважения к себе, а политики легко бросаются бездоказательными обвинениями и громкими словами, никто из журналистов и внимания не обратил на «вопиющие» инциденты в Нидерландах. Однако местные и европейские журналисты не простили Хукстре его высказываний.

Первым делом Питера Хукстру спросили, собирается ли он посетить «запретные зоны», о которых рассказывал в США, и может ли привести имя хотя бы одного сожженного голландского политика. Весь внешний вид новоиспеченного дипломата говорил о том, что единственное чего он хочет, это провалиться под землю.