Балтийский флот усилят дополнительными системами С-400

Балтийский флот России в 2018 году получит дополнительные системы противовоздушной обороны С-400.

Об этом заявил командующий флотом вице-адмирал Александр Носатов в ходе встречи с журналистами в преддверии Дня российской печати. Кроме того, по его словам, в состав соединения ракетных кораблей войдет малый ракетный корабль нового проекта.

«В части морской авиации планируется поступление новых и модернизированных самолетов Су-30СМ, Су-27 и вертолетов Ка-27М», — рассказал Носатов представителям СМИ.

Командующий отметил, что экипажам кораблей и судов Балтийского флота РФ в будущем предстоят межфлотские переходы, а также дальние походы в Арктику, Восточное Средиземноморье, Атлантику, Индийский и Тихий океаны.