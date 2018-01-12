Цветков: в эстафете сильнее всего беспокоился за стрельбу стоя, а ошибся в "лежке"

Чемпион мира-2017 в эстафете Максим Цветков признался, что сильнее всего переживал в эстафетной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге за стрельбу стоя, а ошибку допустил в стрельбе из положения лежа.

Мужская сборная России (Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин) в пятницу завоевала бронзовые медали в эстафете на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Победу одержала команда Норвегии, серебро выиграла сборная Франции. Цветков принял эстафету от Волкова восьмым и сократил отставание от лидера на две позиции.

"По самочувствию все стало значительно лучше, чем было (на этапе Кубка мира) в Оберхофе – ощущения значительно поменялись, - сказал биатлонист корреспонденту РИА Новости. - Выражается это в том, что на дистанции я могу терпеть чужой темп, держаться за соперниками. В Оберхофе не мог ни за кем зацепиться, и в этом была моя основная проблема. Возможно, дело всего лишь в том, что я отдохнул – в связи с тем, что не стартовал в Оберхофе в эстафете и не участвовал в индивидуальной гонке в Рупольдинге, у меня образовалось больше времени на отдых, чем у других наших ребят".

"Для меня было крайне важно еще и отстрелять стоя, поскольку до этого я последний раз бежал эстафету в Хохфильцене и выступил крайне неудачно в этом плане (Цветков стартовал на первом этапе и получил на втором рубеже три штрафных круга). Воспоминания о той эстафете сильно давили перед стартом, скажу честно", - добавил спортсмен.

Цветков отметил, что переживал до гонки. "Тем более что сегодняшняя эстафета была сложная и очень быстрая, поскольку в ней бежали все лидеры. Никто не прощал ни единой ошибки – это, пожалуй, запомнилось наиболее сильно. На первом рубеже в стрельбе лежа я отстрелял не лучшим образом, использовал два запасных патрона, но это связываю с тем, что только спустился с гор и даже не участвовал в официальной тренировке", - заключил биатлонист.

Цветков добавил, что дополнительную мотивацию на дистанции ему дало то, что сборная России выступала в эстафете в Рупольдинге тем же составом, в котором год назад одержала победу на чемпионате мира.