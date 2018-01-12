«Это большой стыд», — Гройсман заявил, что Парасюка нужно лишить неприкосновенности

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман осуждает поведение народного депутата Владимира Парасюка и считает, что его нужно лишить неприкосновенности и привлечь к ответственности.

Такое мнение он выразил на встрече с ветеранами предприятия «Азовсталь» в рамках рабочей поездки в Мариуполь, отвечая на вопрос граждан о том, почему Парасюк до сих пор является народным депутатом.

«Это большой стыд, когда человек, уполномоченный от государства, позволяет себе такое поведение. Я хочу сказать, что здесь и слабость в том числе правоохранительной системы», — сказал Гройсман.

Он отметил, что снять депутатскую неприкосновенность с Парасюка может Верховная рада, но если бы такие вопросы решало правительство и Премьер-министр, то он бы уже давно был решен.

Как сообщала «Русская Весна», Парасюк неоднократно становился виновником скандалов. В ноябре 2015 года он избил сотрудника Службы безопасности Украины Василия Писного, находившегося при исполнении служебных обязанностей.

В марте 2016 года, во время проведения акции в поддержку Надежды Савченко, депутат сорвал флаг России со здания Генерального консульства во Львове.

Затем в офисе украинского телеканала Парасюк сцепился с Александром Вилкулом, потому что ему не понравились слова Вилкула о войне на Донбассе и событиях Революции достоинства.

После этого между Парасюком и журналистом Андреем Дзиндзей возник конфликт в Артемовске на оккупированной территории ДНР. Депутат пытался выломать дверь в номер журналиста и угрожал ему.

Также он спровоцировал нападение на полицейских на блокпосту Славянска. В нападении участвовали 40–45 человек, в результате инцидента пострадали 7 правоохранителей.

Был у него и конфликт с руководителем УДО Валерием Гелетеем.