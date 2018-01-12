Гройсман предложил России «вернуть» Украине весь Крым вместе с кораблями

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман ответил на предложение президента России Владимира Путина вернуть Украине военные корабли и авиатехнику, которые оставались в Крыму, предложив вернуть в состав Украины весь полуостров.

Напомним: ранее российский лидер заявил, что РФ готова вернуть Украине остающиеся в Крыму военные корабли и авиатехнику, несмотря на то, что они находятся в плачевном состоянии. При этом в России предложили пригласить украинских специалистов для утилизации боеприпасов, не подлежащих транспортировке.

По словам Владимира Путина, речь идет о десятках боевых самолетов и кораблей. В ответ на это командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что остававшаяся в Крыму украинская техника находилась в 2014 году в рабочем состоянии, а сейчас вопрос о ее возвращении будет рассматриваться украинскими властями.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе своей поездки в Донбасс, общаясь с журналистами прокомментировал предложение российского президента о передаче военной техники из Крыма.

«Встречное предложение президенту Российской Федерации: предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время. Я считаю, что я ответил», - заявил он.

Напомним: полуостров Крым вошел в состав Российской Федерации весной 2014 года в результате проведенного там всенародного референдума, в ходе которого 96,7 % избирателей в Крыму и 95,6 % в Севастополе проголосовали за воссоединение с Россией. Референдум на полуострове был проведен после того, как в Киеве произошел государственный переворот.