ISU рассматривает идею с проведением одного конькобежного ЧМ в сезоне

Международный союз конькобежцев (ISU) рассматривает идею с проведением одного конькобежного чемпионата мира в сезоне вместо трех, сообщил агентству РИА Новости источник знакомый с ситуацией.

На данный момент времени в каждый сезон, кроме олимпийского, проводятся три чемпионата мира: на отдельных дистанциях и в двух видах многоборья – классическом и спринтерском.

В 2017 году ISU впервые ввел в календарь объединенный чемпионат Европы по двум видам многоборья, в 2018-м – чемпионат Европы на отдельных дистанциях, который прошел в Коломне.