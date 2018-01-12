Канада ввела новые санкции в отношении Северной Кореи

Об этом проинформировали в канадском внешнеполитическом ведомстве.

Сообщается, что целью санкций является попытка заставить Корейскую Народно-Демократическую Республику отказаться от ракетных и ядерных программ.

В ноябре сообщалось, что Канада ввела санкции в отношении 30 граждан Российской Федерации. Ограничительные меры были введены из-за принятого «Закона о жертвах коррумпированных иностранных правительств», который начал действовать 19 октября. Законодательный акт распространяет санкции и на ряд граждан Ирана, Венесуэлы, Вьетнама и Мьянмы.