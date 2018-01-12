Ким Чен Ын заявил, о готовности КНДР выдержать и столетние санкции

Северная Корея не испытает трудностей, даже если «враги введут санкции на 10 и на 100 лет».

Такое заявление сделал северокорейский лидер Ким Чен Ын, выступая перед учеными Государственной академии наук. Так, он отметил: «Один из секретов побед корейской революции в условиях тяжелых испытаний в том, что мы уделяли первостепенное внимание развитию науки и техники. Благодаря фундаменту самостоятельной национальной экономики, научно-техническим кадрам и их светлым головам у нас не возникнет трудностей, даже если враги введут санкции на 10 и на 100 лет».